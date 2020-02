Cosa fare a San Valentino nel Cilento

Il Cilento celebra l’amore nel borgo antico di Trentinara e negli scenari unici delle Grotte di Castelcivita e di Pertosa-Auletta. A Trentinara, “paese del pane e dell’amore”, GranAmore, l’evento che celebra un sentimento semplice che, come il grano, la materia prima per fare il pane, ha bisogno di cure e di attenzioni per germogliare e crescere. L’ idea nasce dal grande successo del cartello “Kiss please” che, installato nei pressi della panoramica terrazza di Trentinara, invita al bacio con la raffigurazione di Isabella e Saul, due giovani amanti protagonisti di una antica leggenda: il capo brigante e la figlia del marchese si innamorano, ma la “diversità” di ceto sociale e culturale li obbliga ad incontrarsi in segreto.

Perseguitati e scoperti dalle truppe del marchese si lanciano – per suggellare in eterno il loro amore – con un gesto di estremo coraggio dalla pietra “‘ncatenata”, uno dei simboli del nostro territorio, che sembra rappresentare l’abbraccio indissolubile di due innamorati. Saul e Isabella rappresentano un chiaro messaggio di amore senza riserve: la via dell’amore, il murales, l’obbligo del bacio ed il monumento installato a Trentinara nella piazza del Belvedere rendono omaggio proprio al loro amore. L’ evento si svolgerà nei giorni 14, 15 e 16 febbraio.

Durante queste tre giornate Trentinara si vestirà d’amore con luminarie a tema, fiori, musica ed intrattenimento. Info evento Pagina Facebook: “GranAmore”

Nelle Grotte di Castelcivita, in occasione del week-end di San Valentino, appuntamento con tutti gli innamorati domenica 16 febbraio per una romantica foto omaggio nel cuore della terra. Prenotazione obbligatoria al numero +39 0828 772397. È prevista, inoltre, l’apertura straordinaria del Ristorante con un menù esclusivo per gli innamorati. Info evento Pagina Facebook: Grotte di Castelcivita

Appuntamenti anche nelle Grotte di Pertosa-Auletta, che proprio oggi ripartono con la stagione turistica. A San Valentino e, per tutto il week-end, tutte le coppie entrano pagando un solo biglietto. E se sei single? Visita le Grotte a San Faustino, con ingresso a metà prezzo. Info evento Pagina Facebook: Grotte di Pertosa-Auletta