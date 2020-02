Capaccio: due targhe celebrative nei luoghi simbolo del Capoluogo

CAPACCIO PAESTUM. Il comitato cittadino “Capaccio Capoluogo”, pronto a scendere nuovamente in campo per organizzare una serie di iniziative sul territorio. Si comincia già nel weekend con un appuntamento in programma sabato 15 febbraio. Prevista la cerimonia di apposizione di due targhe celebrative presso la Fontana dei dei tre delfini e i giardini pubblici, due luoghi simbolo del Capoluogo. ” Avremo l’onore, di concerto con l’Amministrazione Comunale che ringraziamo, di poter donare ed apporre presso i “iardini Pubblici di Capaccio Capoluogo e la Fontana dei 3 delfini due targhe commemorative, simbolo del nostro amore e del nostro attaccamento alla nostra Terra natìa”, fanno sapere dal comitato.

“In questi mesi di silenzio abbiamo tracciato una nuova linea da perseguire, con lungimiranza, per poter garantire ai nostri concittadini un impegno serio, sensibile e soprattutto fattivo – evidenziano – Abbiamo in cantiere proposte ed idee, tutte accomunate da una matrice comune: l’amore verso il nostro Paese. Siamo profondamente emozionati per questo evento, poiché simboleggia il nostro donarci completamente alla Comunità, allo scopo di ascoltarne i bisogni e di comprenderne le esigenze”.

E la scelta dei luoghi non poteva essere differente: la fontana e i giardini sono due luoghi simbolo della città, come evidenziano dal comitato “i luoghi che ogni singolo capaccese ha nel cuore, luoghi che hanno scandito i ritmi della vita di ciascuno di noi e che, per sempre custodiranno la traccia del passaggio di ciascuno”.

L’appuntamento è in programma a partire dalle 10.30.