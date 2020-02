Vibonati, Borrelli sbotta: “ancora Ritardi nei pagamenti agli operai della raccolta rifiuti”

VIBONATI. “É davvero inconcepibile il ritardo nei pagamenti agli operai addetti alla Raccolta dei Rifiuti nel Comune di Vibonati“. Così il Consigliere Comunale Manuel Borrelli che ancora una volta interviene sull’argomento per sollecitare l’amministrazione comunale ad intervenire. “Dopo la mia interrogazione – afferma Borrelli – dello scorso 17 dicembre la ditta appaltatrice ha provveduto a saldare due mensilità ma al 10 Febbraio gli operai lamentano il mancato pagamento di ulteriori 3 mensilità. Non è più tollerabile un simile atteggiamento”.

“Il lavoro – continua – va remunerato e gli operai stanno vivendo una fase complicata dal punto di vista economico. Chiedo ancora una volta al Sindaco, all’Assessore all’Ambiente e ai responsabili del Servizio Ambiente e Ragioneria di trovare quanto prima una soluzione perché l’unica arma, a questo punto’, nelle mani degli operai è di incrociare le braccia in segno di protesta”.

“Sono intervenuto – prosegue il consigliere – più volte per richiedere un netto cambio di passo in un settore nevralgico come quello ambientale. Mancano – conclude – pochi mesi alla prossima stagione estiva e la situazione rischia di diventare esplosiva con il dissequestro del centro di raccolta che tarda ad arrivare, gli operai che vengono lesi nei loro diritti e una percentuale di raccolta differenziata crollata nel giro di qualche anno. Non si può restare sereni anche perché oltre al servizio di raccolta anche la normale pulizia delle strade comunali lascia più di qualche perplessità”.