Perdifumo: approvati due progetti per 185 mila euro

Il Comune di Perdifumo approva due progetti per circa 185 mila euro. Si tratta di un intervento di “Miglioramento fruibilità sentiero località Tuorno di collegamento Camella – Vatolla – Mercato Cilento” e un altro di “Completamento della rete fognaria comunale in località Noce – Opere complementari”.

L’importo delle due opere è rispettivamente di circa 60 mila euro di cui circa 48 mila euro per lavori compresi di oneri e circa 12 mila euro per somme a disposizione della stazione appaltante, e di circa 125 mila euro di cui circa 110 mila euro per lavori compresi di oneri e circa 15 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

In particolare l’amministrazione comunale intende finanziare il primo progetto con i fondi messi a disposizione dal bando Gal Cilento Regeneratio, Misura 7.5.1 – “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala” e il secondo con i fondi relativi al “Patto per il Sud – linea di intervento: Piano della depurazione e servizio idrico integrato”.

In questo modo l’Ente, guidato dal sindaco Vincenzo Paolillo, punta ad intervenire con lavori volti alla messa in sicurezza delle strade e della rete fognaria, utili a tutti i cittadini del territorio comunale, grazie alla partecipazione a bandi di finanziamento.