Oroscopo: Toro, incontro folgorante a San Valentino

Ariete – Avete bisogno di calma per decidere cosa vi conviene fare per cambiare la vostra professione. In amore c’è aria di cambiamenti.

Toro – Nel lavoro la situazione sta diventando complessa e dovrete giocare con perizia le vostre carte. Incontro sentimentale imprevisto e folgorante

Gemelli – Per gli affari o la professione la prossima settimana promette grandi cose: siate fiduciosi. In amore siete troppo incostanti.

Cancro – Comportatevi con diplomazia in un momento delicato del vostro lavoro e dagli esiti incerti. In amore quel che vi manca è la costanza.

Leone – Cercate perciò di essere più comprensivi con i vostri collaboratori. In amore feeling sempre più intenso.

Vergine – Negli affari c’è qualcuno che sta tentando di sbarrarvi la strada, ma sapete difendervi. Novità positive sul fronte sentimentale

Bilancia – Nel lavoro siete nel mezzo di un’emergenza e sarete costretti a trovare delle vie d’uscita in tempi rapidi. Paura in amore

Scorpione – Meglio non precipitare decisioni o iniziative professionali se non siete sicuri dei risultati. In amore state prendendo le cose poco sul serio.

Sagittario – Nel preparare un nuovo progetto di lavoro contate sulla sostanza e non sull’apparenza. In amore il prezzo da pagare è alto: ne vale la pena?

Capricorno – Prima di prendere qualsiasi decisione decisiva per il futuro del lavoro raccogliete abbastanza informazioni. Perfetta intesa in amore.

Acquario – Grazie all’esperienza ora vi sentite sicuri del fatto vostro nella professione: andate dritti per la vostra strada. Coltivate un amore che merita.

Pesci – Cercate di essere molto concreti e realistici nel fare nuovi progetti di lavoro. In amore combinate un sacco di guai.