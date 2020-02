Montesano: via libera ai lavori per la scuola di Tardiano

E’ stato approvato il progetto esecutivo per i lavori finanziati alla scuola di Tardiano di Montesano sulla Marcellana. “Un finanziamento voluto, frutto di lavoro e particolarmente rilevante per l’edificio scolastico di Tardiano e la comunità tutta – spiega il sindaco Giuseppe Rinaldi – A giorni prenderanno avvio anche i lavori per la nuova scuola a Montesano Scalo. Per quanto riguarda le scuole di Capoluogo ed Arenabianca sono entrambe in ottima posizione per i finanziamenti regionali di cui al Piano Triennale dell’Edilizia Scolastica”.

Il primo cittadino, poi, annuncia anche novità per il Capoluogo ed Arenabianca: “ho prodotto atto di indirizzo agli Uffici competenti per rendere i due progetti immediatamente cantierabili con l’acquisizione dei pareri preventivi di competenza e i calcoli al genio civile in modo da richiedere alla Regione, laddove lo vorrà e lo speriamo visto che insieme al Ministero all’Istruzione parlano sempre di priorità in tema di edilizia scolastica, solo una firma di decreto di finanziamento assicurando lavori con avvio immediato”.

L’amministrazione comunale, inoltre, ha dato il via libera ai lavori che verranno effettuati grazie ad un finanziamento ottenuto dal Parco per la riqualificazione dell’ex area del campo bocce di Scalo e ha proceduto all’adesione al quadro economico relativo alla prossima apertura del canile comprensoriale.