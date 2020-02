Fratelli d’Italia: a Capaccio la raccolta firme per sostenere quattro proposte di legge di iniziativa popolare

Saranno allestiti a Salerno, Scafati, Capaccio Paestum e Campagna, domenica prossima, 16 febbraio, i banchetti di adesione alla campagna nazionale di raccolta firme in favore di quattro proposte di legge di iniziativa popolare lanciata dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Elezione diretta del Presidente della Repubblica; abolizione dei Senatori a vita; tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo. Queste le quattro proposte oggetto della raccolta firme già tenutasi in diversi comuni della provincia di Salerno e che, fanno sapere i portavoce provinciali Imma Vietri e Ugo Tozzi, proseguirà domenica prossima:

– a Salerno, presso il punto di raccolta allestito in via Lungomare Trieste, altezza bar Nettuno, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; – a Scafati, in piazza San Pietro Apostolo dalle 11.30 alle 13.30; – a Capaccio Paestum, presso la sede del partito in via Magna, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18; – a Campagna, in C.so Umberto I dalle 10.00 alle ore 13.00.

Saranno presenti dirigenti di partito, amministratori locali, militanti e simpatizzanti. Per firmare è necessario esibire un documento di identità valido.