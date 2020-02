Cicerale sbarca negli USA: doppio progetto per il centro cilentano

Creare un filo diretto tra Cicerale e gli States che punti alla formazione degli studenti cilentani e lanci negli USA i prodotti del territorio. Questa la mission che il sindaco Gerardo Antelmo che nei giorni scorsi ha fatto tappa a Philadelphia per dare vita a due progetti. Il primo riguarda il bilinguismo nelle scuole di Cicerale, grazie a dei docenti madre lingua.

“Il pomeriggio, alla fine delle lezioni, gli alunni entreranno in una classe interamente americana con tanto di docenti madrelingua selezionati in diverse città americane, in particolare San Francisco Philadelphia – spiega Antelmo – sarà un progetto pilota, unico in Italia, totalmente gratuito per gli alunni iscritti nelle classi delle scuole di Cicerale, in partnership con l’istituto comprensivo Visconti”.

Ma questa non è l’unica novità in programma. L’amministrazione comunale di Cicerale, infatti, punta anche a creare un brand per esportare nel mondo i prodotti del territorio. Un modo per far sì che le produzioni tipiche di Cicerale e dei comuni limitrofi vengano esportati all’estero.

La presentazione del marchio avverrà il prossimo giugno, nell’ambito della kermesse Cilento Delizie .