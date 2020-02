Addio a Giuseppina Masarone, mamma di Angelo Vassallo

Pollica piange Giuseppina Masarone, mamma di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso da mani ignote il 5 settembre 2010. Era ricoverata presso il reparto di rianimazione dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove è spirata questa notte. Donna discreta, umile, ma anche forte e coraggiosa, non aveva mai smesso di credere che la verità sulla morte del figlio Angelo potesse venire a galla.

Partecipava alle varie iniziative che si svolgevano sul territorio in suo ricordo anche se non amava mettersi in mostra. Aveva 93 anni.

Le esequie si svolgeranno domani alle ore 10 presso la chiesa di Acciaroli.