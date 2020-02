Vallo, perde il portafoglio in ospedale: paziente lo trova e lo restituisce

VALLO DELLA LUCANIA. Perde il portafogli con all’interno documenti, contanti e carte bancomat, qualcuno lo ritrova e lo restituisce. E’ accaduto ieri ad un uomo originario di Sessa Cilento che si era recato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per accompagnare la moglie per una visita. Mentre si trovava all’interno della struttura, però, ha perso il portafogli.

Per fortuna un paziente l’ha individuato e con grande onestà lo ha consegnato al medico di turno presso il reparto. Grazie a quest’ultimo è stato possibile individuare il proprietario che ha tirato un sospiro di sollievo quando è potuto tornare in possesso di soldi e documenti.

“Purtroppo non ci è stato possibile sapere chi è l’autore del gesto per questioni di privacy, voglio comunque ringraziarlo per quello che ha fatto», ha detto la figlia dell’uomo.