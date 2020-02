Casal Velino, dimessa la maestra colpita da meningite

CASAL VELINO. E’ tornata a casa L.D.N., 30enne insegnante in un asilo di Benevento ma originaria di Casal Velino, colpita da meningite.

Ieri, dopo gli ultimi esami, la donna è stata dimessa dall’ospedale “Cotugno” di Napoli. Per lei nessuna conseguenza dovuta alla malattia e una guarigione che ha il sapore di un piccolo miracolo. L’ultima risonanza magnetica cui era stata sottoposta, infatti, non aveva rivelato alcun danno cerebrale o fisico. Insomma è come se la 30enne cilentana non abbia mai contratto la malattia.

La maestra di Casal Velino aveva iniziato a star male venerdì 21 gennaio. Si era lamentata di un lieve malessere nel pomeriggio, al ritorno dalla scuola. Poi la situazione è precipitata nella notte, quando sono sopraggiunte le crisi convulsive. Trasferita prima all’ospedale di Benevento, da qui è stata trasportata in eliambulanza presso il Cotugno di Napoli dove i medici hanno subito capito che si trattava di meningite e avviato la profilassi prevista per la malattia.

Ieri le dimissioni, il ritorno a casa dove ha potuto riabbracciare il suo bambino. La comunità di Casal Velino aveva seguito con ansia l’evoluzione del suo quadro clinico, organizzando anche delle veglie di preghiera.