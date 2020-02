Carnevale di Agropoli: il programma completo

Domenica entra nel vivo il programma del Carnevale di Agropoli 2020. In mattinata il primo appuntamento in piazza Vittorio Veneto: “Aspettando Carnevale”. Un’iniziativa dedicata ai bambini che prenderà il via a partire dalle ore 10. Si replica venerdì 21 febbraio, ancora con un appuntamento dedicato ai più piccoli: il Carnevale dei bambini. Gli studenti delle scuole primarie sfileranno in piazza a partire dalle 9. Il giorno seguente, sabato 22 febbraio, alle ore 20, si rinnova un appuntamento ormai tradizionale nel carnevale agropolese: la Corrida, dilettanti allo sbaraglio. Artisti locali, provetti cantanti, ballerini o comici, si esibiranno presso il palazzetto dello sport.

Carnevale: la prima sfilata dei carri allegorici

Domenica 23 febbraio il Carnevale entra nel vivo. In programma una giornata ricca di eventi: dalle 10 in piazza Vittorio Veneto animazione per bambini. Il pomeriggio, dalle ore 15, la prima sfilata di carri allegorici che partirà da via Salvo D’Acquisto per raggiungere il centro cittadino attraversando via Pio X. In attesa dell’arrivo delle opere in cartapesta, in piazza Vittorio Veneto è previsto lo spettacolo di Mahodoodin Group Show (ore 17) e a seguire il live degli Area Medina (ore 19).

Il martedì grasso

Il 25 febbraio, giorno di martedì grasso, la seconda sfilata dei carri allegorici, in partenza questa volta dal Lungomare San Marco. Sul palco allestito in centro, in attesa dell’arrivo dei carri, alle 16.30 prenderà il via Miss e Mister Carnevale; alle 18 il concerto Francesco Boccia.