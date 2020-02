All’istituto Goitre di Vallo un corso di musicoterapia

Si amplia ulteriormente l’offerta formativa dell’istituto musicale “Roberto Goitre” di Vallo della Lucania (sede decentrata del conservatorio Martucci di Salerno). Prenderà presto il via il Corso di qualifica professionale della Regione Campania, riconosciuta a livello europeo, di musicoterapia.

Un’opportunità importante che permetterà di acquisire le necessarie competenze durante un corso tenuto da esperti del settore. La durata è di 800 ore e le attività inizieranno il prossimo 2 marzo presso la sede dell’istituto, sita nel palazzo della Cultura (ex Convento dei Domenicani) di Vallo della Lucania).

Unico requisito per l’accesso alla prima edizione del corso di formazione in musicoterapia la licenza di scuola media superiore

Per informazioni 3381677772 o 09741735054