Alfano, il museo della civiltà contadina sbarca on line

Il Museo della civiltà contadina di Alfano sbarca on line e sarà quindi visitabile da qualsiasi parte del mondo. E’ questa l’iniziativa dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Elena Gerardo Alfano, che ha deciso di lanciare nella rete l’esposizione museale che raccoglie tanti reperti. In mostra ci sono vecchi attrezzi utilizzati per il lavoro dei campi ma anche oggetti della casa, fotografie ed altri documenti.

“Da oggi il museo della civiltà contadina diventa realtà anche su internet – ha spiegato il primo cittadino – Ringrazio di cuore quanti hanno collaborato con l’amministrazione comunale e reso possibile tutto ciò: Grazie all’architetto Biagio Lombardo e all’architetto Franco Gerundo per avere allestito il museo e per il loro ruolo di insostituibile guida.

Grazie a tutti i ragazzi del servizio civile che hanno dedicato il loro tempo al museo. Grazie agli amministratori e miei compagni di viaggio che contribuiscono a rendere fruibile il museo. E per ultimo, ma non da ultimo, grazie alla fotografa Anna Cataldo per aver egregiamente catturato con l’obiettivo l’orgoglio della civiltà contadina”.

Il museo della civiltà contadina si trova in via Santa Sofia ad Alfano. On line è possibile ottenere anche informazioni utili per visitare l’esposizione.