Successo per il GAL Cilento Regeneratio alla BIT di Milano

Sta catturando notevole attenzione il GAL Cilento Regeneratio, che sta partecipando alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo che si chiude oggi a Fieramilanocity, nel centro di Milano. Il Gruppo di Azione Locale, presente nello spazio espositivo messo a disposizione dalla Regione Campania, ha offerto una finestra promozionale dedicata a tutti i Comuni che rientrano nel suo ambito di competenza, puntando alle peculiarità degli stessi, alle feste ed eventi celebrativi della biodiversità cilentana.

Si è rivelata luogo ideale, come si poteva immaginare, per la valorizzazione del concetto di “prodotto-territorio” espressione del Cilento quale comunità emblematica della dieta mediterranea, core business della Strategia di Sviluppo Locale 2014 – 2020 del GAL Cilento Regeneratio s.r.l. “I Borghi della dieta Mediterranea”. Molti gli incontri proficui operati alla Borsa, che saranno messi a frutto già dalle prossime settimane.

«Abbiamo incontrato una serie di associazioni di cilentani in Lombardia – spiega il presidente del GAL Cilento Regeneratio, Ing. Mauro Inverso, presente personalmente alla BIT – con i quali svilupperemo una serie di iniziative relativamente a scambi culturali, gastronomia e promozione del territorio. Forte l’attenzione per il Cilento, molto apprezzato e richiesto. Abbiamo incontrato – prosegue – Carmine Pacente, originario di Laurino, consigliere comunale del Comune di Milano, responsabile delle Politiche e della Programmazione europea e LEAR (Legal Entity Appointed Representative) della Città metropolitana di Milano. L’incontro è stato fonte di ispirazione per interessanti progetti futuri che, partendo da affinità e similitudini dei piccoli comuni dell’area interna cilentana e di quella lombarda, potranno divenire momenti di promozione, utilizzando le grandi potenzialità di Milano, capitale economica europea indiscussa».

Stretti importanti contatti anche con numerosi buyers. Per il GAL Cilento Regeneratio un’altra bella azione di promozione del Cilento portata avanti in una delle vetrine fondamentali del turismo internazionale.