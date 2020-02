Sessa Cilento: una maiolica in ricordo di Zi Pietro, scomparso a 106 anni

SESSA CILENTO. A distanza di poco più di un mese dalla sua morte il centro cilentano ricorda Zì Pietro Ferrazzano, scomparso all’età di 106 anni. Nei giorni scorsi su iniziativa di Antonio Migliorino, giornalista e cultore di storia locale, è stata apposta dinanzi la casa dove Zì Pietro ha sempre abitato una maiolica realizzata dall’artista Mariana Sofia Matria, con laboratorio in San Giovanni di Stella Cilento.

“In questa casa è nato e sempre risieduto il nostro concittadino Pietro Ferrazzano, da tutti riconosciuti come «Zi Pietro» vissuto 106 anni e tra i più longevi abitanti del Cilento”, si legge sulla ceramica posizionata dinanzi l’ingresso principale dell’abitazione in cui viveva.

Personaggio conosciuto e benvoluto da tutti, zio Pietro era divenuto noto anche alla stampa nazionale e internazionale che più volte lo aveva intervistato per conoscere il segreto della sua longevità.

Una vita tranquilla la sua fatta di lavoro nei campi e nella falegnameria di famiglia. Zio Pietro non aveva mai rinunciato, però, ai rapporti di amicizia e alle partite a carte nel bar del paese. Non avendo contratto matrimonio e non avendo figli, era accudito dai nipoti Pietro e Immacolata ai quali lo legava un affetto profondissimo.