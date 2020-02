Operata 103 anni: l’ospedale di Roccadaspide si conferma un’eccellenza

ROCCADASPIDE. Si era fratturata il femore e, nonostante l’età, è stata sottoposta ad intervento chirurgico perfettamente riuscito. È successo la scorsa settimana, quando, all’ospedale di Roccadaspide, una vecchina di 103 anni, Filomena D’Angelo, è stata trasportata d’urgenza presso il nosocomio. I sanitari dopo gli esami di rito non hanno avuto dubbi sulla necessità di intervenire.

La nonnina subito è stata operata; in sala operatoria ha schezato e parlato con i medici a dispetto della sua età. L’intervento è perfettamente riuscito.

L’ospedale di Roccadaspide si riconferma un’eccellenza, sia per la competenza e la professionalità del personale sia per la posizione in cui si trova, un’area periferica, lontana dai grandi centri raggiungibili in tempi troppo lunghi per delle emergenze.