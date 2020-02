Il soprano Maria Agresta in nomination per il gli International Opera Awards

Gli International Opera Awards hanno annunciato i finalisti per l’edizione 2020 del premio. L’evento annuale celebra coloro che hanno riscosso successo nell’opera in tutto il mondo durante l’anno solare 2019, suddivisi in una vasta gamma di categorie. Tra gli artisti in lizza per il premio c’è anche il soprano cilentano Maria Agresta, selezionata nella categoria Best female singer. “Felicissima per la nomination nella categoria ‘Best female singer’.!!! Voglio condividere questa gioia con tutti voi!!!”, ha scritto sul suo profilo Facebook.

La lista è stata compilata da una giuria internazionale composta da critici, registi d’opera, direttori e designer, presieduta da John Allison, direttore della rivista Opera (il socio fondatore dei Premi) e critico di musica classica. Sarà proprio la giuria a decidere i vincitori.

L’obiettivo della manifestazione è di promuovere le eccellenze mondiali del teatro d’opera. Il premio è strutturato in una serie di categorie che premiano artisti singoli, realtà teatrali, produzioni audiovisive. Vengono indicate le rose dei finalisti di ciascuna categoria alcune settimane prima della serata finale, che si tiene in maggio.

La serata di premiazione della prima edizione degli International Opera Awards, si è tenuta a Londra il 22 Aprile 2013.

I vincitori saranno annunciati nell’evento di gala lunedì 4 maggio 2020 al Sadler’s Wells di Londra. Maria Agresta, originaria di Vallo della Lucania, già sei anni fa ha conquistato l’oscar della lirica.