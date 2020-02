Agropoli, studenti al freddo: disagi al “Rossi Vairo”

AGROPOLI. Gasolio finito, studenti al freddo nelle ore pomeridiane. Accade all’istituto “Gino Rossi Vairo” di Agropoli. Sabato scorso le prime segnalazioni, ma il problema si è ripetuto ieri. A determinare il disagio la necessità di risparmiare sull’utilizzo del gasolio, ormai in esaurimento. Pertanto si è deciso di accendere i riscaldamenti nelle ore mattutine e spegnerli nel pomeriggio. Sul caso non sono mancate polemiche anche perché la scuola media di Agropoli ha anche un impianto a gas che però non è stato mai messo in funzione.

Da palazzo di città hanno rassicurato che il problema era già noto e che il rifornimento del gasolio era stato già programmato. Dunque i disagi per gli studenti della “Rossi Vairo” termineranno nella giornata odierna.

Nelle scorse settimane un problema simile lo avevano registrato gli studenti del “Liceo Gatto”. In quel caso il freddo nelle aule era dovuto non all’assenza di combustibile bensì ad un impianto che non riesce a riscaldare il plesso senza un’accensione prolungata che però comporta anche maggiori spese in termini di consumi. In questo caso, però, l’Ente competente per l’istituto è la Provincia. La titolarità della scuola media, invece, è del Comune.