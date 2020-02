Pioggia di fondi per i comuni di Cilento, Alburni e Diano

In attuazione del Decreto del Ministero degli Interni sono stati attribuiti fondi ai comuni vincolati ad investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:



-Efficientamento energetico ivi compresi interventi volti alla pubblicazione illuminazione, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.-Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresa interventi in materia di mobilità nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Le somme sono stanziare a valere fino al 2024. La popolazione in base alla quale si ricevono i contributi è quella censita al 2018.

Alcuni esempi:

170.000 PER OGNI ANNO FINO AL 2024 DI FONDI PER:

BATTIPAGLIA

CAVA DE’TIRRENI

SCAFATI

130.000 PER OGNI ANNO FINO AL 2024 DI FONDI PER:

SARNO

AGROPOLI

ANGRI

CAPACCIO PAESTUM

EBOLI

MERCATO SAN SEVERINO

NOCERA INFERIORE

NOCERA SUPERIORE

PAGANI

PONTECAGNANO FAIANO

50.000 EURO DI FONDI PER OGNI ANNO FINO AL 2024:

ACERNO

ALFANO

AQUARA

ATENA LUCANA

ATRANI

AULETTA

BELLOSGUARDO

BUCCINO

BUONABITACOLO

CAGGIANO

CALVANICO

CAMPORA

CANNALONGA

CASALBUONO

CASALETTO SPARTANO

CASELLE IN PITTARI

CASTEL SAN LORENZO

CASTELCIVITA

CASTELNUOVO CILENTO

CASTELNUOVO DI CONZA

CASTIGLIONE DEL GENOVESI

CELLE DI BULGHERIA

CERASO

CETARA

CICERALE

COLLIANO

CONCA DEI MARINI

CONTRONE

CONTURSI TERME

CORBARA

CORLETO MONFORTE

CUCCARO VETERE

FELITTO

FURORE

FUTANI

GIOI

GIUNGANO

ISPANI

LAUREANA CILENTO

LAURINO

LAURITO

LAVIANO

LUSTRA

MAGLIANO VETERE

MINORI

MOIO DELLA CIVITELLA

MONTANO ANTILIA

MONTE SAN GIACOMO

MONTECORICE

MONTEFORTE CILENTO

MORIGERATI

NOVI VELIA

OGLIASTRO CILENTO

OLIVETO CITRA

OMIGNANO

ORRIA

OTTATI

PALOMONTE

PERDIFUMO

PERITO

PERTOSA

PETINA

PIAGGINE

PISCIOTTA

POLLICA

POSITANO

POSTIGLIONE

PRAIANO

PRIGNANO CILENTO

RAVELLO

RICIGLIANO

ROCCAGLORIOSA

ROFRANO

ROMAGNANO AL MONTE

ROSCIGNO

RUTINO

SACCO

SALENTO

SALVITELLE

SAN GIOVANNI A PIRO

SAN GREGORIO MAGNO

SAN MANGO PIEMONTE

SAN MAURO CILENTO

SAN MAURO LA BRUCA

SAN PIETRO AL TANAGRO

SANTA MARINA

SA SANT’ANGELO A FASANELLA

SANT’ARSENIO

SANTOMENNA

SANZA

SASSANO

SCALA

SERRAMEZZANA

SERRE

SESSA CILENTO

SICIGNANO DEGLI ALBURNI

STELLA CILENTO

STIO

TORCHIARA

TORRACA

TORRE ORSAIA

TORTORELLA

TRAMONTI

TRENTINARA

VALVA

VIBONATI

70.000 EURO DI FONDI PER OGNI ANNO FINO AL 2024:

ALBANELLA

ALTAVILLA SILENTINA

AMALFI

ASCEA

BRACIGLIANO

CAMEROTA

CASAL VELINO

CASTELLABATE

CENTOLA

GIFFONI SEI CASALI

MAIORI

MONTESANO SULLA MARCELLANA

OLEVANO SUL TUSCIANO

PADULA

POLLA

ROCCADASPIDE

ROCCAPIEMONTE

SAN CIPRIANO PICENTINO

SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO

SAPRI

SIANO

TEGGIANO

VALLO DELLA LUCANIA

VIETRI SUL MARE

90000 EURO DI FONDI PER OGNI ANNO FINO AL 2024

BARONISSI

BELLIZZI

CAMPAGNA

CASTEL SAN GIORGIO

FISCIANO

GIFFONI VALLE PIANA

MONTECORVINO PUGLIANO

MONTECORVINO ROVELLA

PELLEZZANO

SALA CONSILINA

SAN MARZANO SUL SARNO

SAN VALENTINO TORIO.