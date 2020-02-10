Pioggia di fondi per i comuni di Cilento, Alburni e Diano
In attuazione del Decreto del Ministero degli Interni sono stati attribuiti fondi ai comuni vincolati ad investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
-Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresa interventi in materia di mobilità nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Le somme sono stanziare a valere fino al 2024. La popolazione in base alla quale si ricevono i contributi è quella censita al 2018.
Alcuni esempi:
170.000 PER OGNI ANNO FINO AL 2024 DI FONDI PER:
BATTIPAGLIA
CAVA DE’TIRRENI
SCAFATI
130.000 PER OGNI ANNO FINO AL 2024 DI FONDI PER:
SARNO
AGROPOLI
ANGRI
CAPACCIO PAESTUM
EBOLI
MERCATO SAN SEVERINO
NOCERA INFERIORE
NOCERA SUPERIORE
PAGANI
PONTECAGNANO FAIANO
50.000 EURO DI FONDI PER OGNI ANNO FINO AL 2024:
ACERNO
ALFANO
AQUARA
ATENA LUCANA
ATRANI
AULETTA
BELLOSGUARDO
BUCCINO
BUONABITACOLO
CAGGIANO
CALVANICO
CAMPORA
CANNALONGA
CASALBUONO
CASALETTO SPARTANO
CASELLE IN PITTARI
CASTEL SAN LORENZO
CASTELCIVITA
CASTELNUOVO CILENTO
CASTELNUOVO DI CONZA
CASTIGLIONE DEL GENOVESI
CELLE DI BULGHERIA
CERASO
CETARA
CICERALE
COLLIANO
CONCA DEI MARINI
CONTRONE
CONTURSI TERME
CORBARA
CORLETO MONFORTE
CUCCARO VETERE
FELITTO
FURORE
FUTANI
GIOI
GIUNGANO
ISPANI
LAUREANA CILENTO
LAURINO
LAURITO
LAVIANO
LUSTRA
MAGLIANO VETERE
MINORI
MOIO DELLA CIVITELLA
MONTANO ANTILIA
MONTE SAN GIACOMO
MONTECORICE
MONTEFORTE CILENTO
MORIGERATI
NOVI VELIA
OGLIASTRO CILENTO
OLIVETO CITRA
OMIGNANO
ORRIA
OTTATI
PALOMONTE
PERDIFUMO
PERITO
PERTOSA
PETINA
PIAGGINE
PISCIOTTA
POLLICA
POSITANO
POSTIGLIONE
PRAIANO
PRIGNANO CILENTO
RAVELLO
RICIGLIANO
ROCCAGLORIOSA
ROFRANO
ROMAGNANO AL MONTE
ROSCIGNO
RUTINO
SACCO
SALENTO
SALVITELLE
SAN GIOVANNI A PIRO
SAN GREGORIO MAGNO
SAN MANGO PIEMONTE
SAN MAURO CILENTO
SAN MAURO LA BRUCA
SAN PIETRO AL TANAGRO
SANTA MARINA
SA SANT’ANGELO A FASANELLA
SANT’ARSENIO
SANTOMENNA
SANZA
SASSANO
SCALA
SERRAMEZZANA
SERRE
SESSA CILENTO
SICIGNANO DEGLI ALBURNI
STELLA CILENTO
STIO
TORCHIARA
TORRACA
TORRE ORSAIA
TORTORELLA
TRAMONTI
TRENTINARA
VALVA
VIBONATI
70.000 EURO DI FONDI PER OGNI ANNO FINO AL 2024:
ALBANELLA
ALTAVILLA SILENTINA
AMALFI
ASCEA
BRACIGLIANO
CAMEROTA
CASAL VELINO
CASTELLABATE
CENTOLA
GIFFONI SEI CASALI
MAIORI
MONTESANO SULLA MARCELLANA
OLEVANO SUL TUSCIANO
PADULA
POLLA
ROCCADASPIDE
ROCCAPIEMONTE
SAN CIPRIANO PICENTINO
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
SAPRI
SIANO
TEGGIANO
VALLO DELLA LUCANIA
VIETRI SUL MARE
90000 EURO DI FONDI PER OGNI ANNO FINO AL 2024
BARONISSI
BELLIZZI
CAMPAGNA
CASTEL SAN GIORGIO
FISCIANO
GIFFONI VALLE PIANA
MONTECORVINO PUGLIANO
MONTECORVINO ROVELLA
PELLEZZANO
SALA CONSILINA
SAN MARZANO SUL SARNO
SAN VALENTINO TORIO.