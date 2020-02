Oroscopo: Acquario, incontri e novità in amore

Ariete – Sfruttate al massimo le vostre intuizioni nella professione: sarete vincenti. In amore dovete fare un po’ di autocritica.

Toro – Finora avete sopportato con pazienza quello che non va nel lavoro: è tempo di reagire. In amore vince chi fugge.

Gemelli – Anche nelle difficoltà di lavoro sapete inventare qualcosa di grande. In amore però le cose non vanno troppo bene.

Cancro – Avete la tenacia, l’esperienza e la volontà per arrivare molto in alto: attenzione però ai passi falsi. Nella vita affettiva siete ancora fragili.

Leone – Con pazienza riuscirete ad assaporare la realizzazione di un progetto professionale. Un amore da proteggere.

Vergine – Siete pieni di energie e di ambizioni: ma nel lavoro dovete stare attenti ai passi falsi. L’amore bussa alla vostra porta.

Bilancia – Nei rapporti professionali avrete modo di imporvi per la vostra preparazione e determinazione. Sentimenti da non sottovalutare

Scorpione – Negli affari amate le sfide e la competitività, ma non sottovalutate gli avversari

Sagittario – Non lasciatevi distrarre da troppe questioni secondarie: nel lavoro puntate dritto all’obiettivo. Nuove stimolanti amicizie

Capricorno – Nel lavoro un problema vi assilla da giorni, sarà risolto solo mostrandosi determinati. Un rapporto affettivo vi sta facendo soffrire.

Acquario – Nel lavoro dovrete pazientare: per il momento non ci sono nuove opportunità o sviluppi nella situazione. Incontri e novità in amore.

Pesci – L’insoddisfazione è la molla della vostra crescita professionale. Ma può anche mettervi in crisi. In amore avete fiuto.