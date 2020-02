Borrelli s’insedia alla Procura di Salerno. Priorità? Trovare killer di Vassallo

Giuseppe Borrelli è ufficialmente il nuovo capo della Procura di Salerno. L’iter si era ormai concluso da alcune settimane e questa mattina Borrelli ha potuto insediarsi presso la cittadella giudiziaria salernitana. Durante la cerimonia il nuovo capo della Procura ha parlato anche del Cilento e in particolare, incalzato dai giornalisti presenti, dell’omicidio Vasallo la cui risoluzione “Rappresenta un obbligo morale”, ha detto.

Il nuovo Procuratore ha poi aggiunto che “impegnarsi per risolvere questo caso rappresenta un dovere morale per la procura di Salerno come lo rappresenterebbe per qualsiasi ufficio giudiziario italiano”.

Insomma la vicenda dell’omicidio del sindaco pescatore, avvenuta ormai nove anni e mezzo fa, rappresenta per il nuovo capo della polizia una priorità. Non sarà facile arrivare alla verità di un omicidio da troppo tempo senza un autore.