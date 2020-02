Serie B: Salernitana, le parole ed i convocati di Ventura

Domani sera, allo stadio “Arechi”, prenderà vita il match di Serie B tra la Salernitana ed il Trapani, con fischio d’inizio fissato per le ore 21:00. Al termine della seduta di rifinitura, di questa mattina, il tecnico Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei 22 convocati granata.

PORTIERI: Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Lombardi, Maistro;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.

Queste, invece, le parole del tecnico sulla sfida di domani: “credo che sia una partita difficile-spiega Ventura– e che gli spazi saranno di gran lunga diversi rispetto a Benevento, perché dopo il derby troveremo ancora maggiori difficoltà. Il problema non è chi incontriamo ma chi siamo noi e che cosa vogliamo essere. Noi siamo obbligati a giocare per vincere tutte le partite- continua il tecnico– il problema è che tipo di approccio ci sarà alla gara. Io dopo il riscaldamento di Benevento ho pensato che era impossibile non far risultato. Dopo il riscaldamento di La Spezia pensai solo Dio può salvarci oggi. Conta la preparazione della partita, l’aspetto mentale. Non so se è più difficile giocare a Frosinone o con il Livorno. Io credo che siamo in grado di fare risultato con tutti se abbiamo l’approccio giusto. Il vero problema non è chi incontri ma come lo incontri. Io sostengo – conclude il trainer granata-che il successo è il risultato di quello che sei, di quello che fai e di quello che vuoi diventare. È chiaro che in base alla squadra che affronti può cambiare l’approccio mentale”.

Salernitana-Trapani, le probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Di Tacchio, Cicerelli; Djuric, Gondo. Allenatore: Gian Piero Ventura.

Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Fornasier, Strandberg, Scognamillo; Kupisz, Luperini, Taugourdeau, Coulibaly, Grillo; Dalmonte, Pettinari. Allenatore: Fabrizio Castori.