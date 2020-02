Eccellenza: Polisportiva Santa Maria, le parole di Pirozzi dopo il passo falso di Buccino

La Polisportiva Santa Maria ieri a Buccino è incappata nella terza sconfitta in campionato, dopo i passi falsi con Palmese e Scafatese. Al termine della gara, vinta tra le mura amiche del “P.Via” per 2-0 dai rossoneri, Egidio Pirozzi, tecnico dei cilentani, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni all’ufficio stampa dei giallorossi:

SULLA GARA DI IERI

“Il calcio è un gioco semplice- spiega Pirozzi, alla fine se non riesci a fare gol rischi di subirlo. Abbiamo fatto una prima mezz’ora ottima, dove avevamo creato diverse situazioni pericolose, senza riuscire a finalizzarle. Alla prima occasione -continua il tecnico di Eboli- abbiamo preso una rete sciocca è la squadra è andata in affanno mentalmente, visto che dopo aver fatto un mezzora alla grande invece di trovarsi avanti si è ritrovata in svantaggio. Il Buccino è riuscito a segnare, merito a loro, noi abbiamo giocato bene ma ci trasciniamo qualche piccola difficoltà a buttarla dentro”.

SULL’ASSENZA DI MARGIOTTA

“I numeri parlano chiaro, Margiotta per noi – afferma l’allenatore dei cilentani- è il leader indiscusso dell’attacco. E’ il capocannoniere del girone, quindi ci permetteva di sbloccare le gare anche senza giocare bene o in sfide complicate. La sua assenza sicuramente pesa, soprattutto quando troviamo grosse difficoltà a sbloccare i match.”

SULL’INSERIMENTO DI LANDOLFI COME CENTRAVANTI

“Sappiamo molto bene che Landolfi fisicamente è fortissimo- confessa Pirozzi- e in attacco ci serviva un po’ di fisicità, visto che in avanti siamo leggeri. Ho inserito lui alla ricerca di qualche spizzicata per i compagni di squadra, nonostante abbia fatto un buon lavoro – conclude il trainer dei giallorossi– il risultato non è cambiato”.