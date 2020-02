Omignano: furto in tipografia, arrestato 62enne

I Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania hanno tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia domiciliare, un 62enne di origine calabrese, che tempo addietro aveva svaligiato una nota tipografia di Omignano portando via una consistente somma di denaro.

Le indagini, le cui risultanze sono state condivise dalla Procura vallese, sono state efficacememente portate a termine dai militari che, prontamente intervenuti nell’immediatezza del fatto, hanno subito potuto raccogliere tracce ed elementi utili che, successivamente sviluppati, hanno portato all’individuazione dell’uomo – gravato da numerosi precedenti – quale autore del reato e, oggi, all’esecuzione del provvedimento restrittivo.