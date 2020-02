Il vento non risparmia la Certosa: cadono pini, uno colpisce un casone

Il forte vento dei giorni scorsi non ha risparmiato il monumento simbolo del Vallo di Diano, la Certosa di Padula. Dei grossi pini, di quelli che si trovano lungo il suo perimetro, sono stati abbattuti. Le immagini pubblicate on line (foto di Michelangelo Scutaro) mostrano anche come una delle grosse piante sia caduta su un casone.

Sarà necessario procedere alla loro rimozione e verificare che non vi siano danni alle strutture.

Il vento di questa settimana ha creato non pochi danni, dal Vallo di Diano al Cilento costiero. Nel salernitano, a Cava dei Tirreni, si è registrata anche una vittima, schiacciata da un pino della villa comunale spezzata dal vento.