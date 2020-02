FOTO | Bisarca perde carico di auto sulla A2: completato recupero dei mezzi

Poteva causare una vera e propria tragedia l’episodio avvenuto ieri sulla A2 (leggi qui). Una bisarca, intorno alle 19, si è sganciata dalla motrice a circa 500 metri dalla stazione di servizio di Sala Consilina ed è finita in una scarpata con il suo carico di 5 veicoli. Per fortuna non si sono registrati feriti.

Per il recupero dei veicoli il Soccorso Stradale Menafra Multiservice di Sala Consilina ha inviato una squadra di 6 persone e utilizzato due autogru, tre carri attrezzi e una officina mobile.

La professionalità del personale impiegato nelle operazioni di recupero ha consentito di effettuarlo in tempi record evitando anche la chiusura dell’autostrada.