Eccellenza: la Polisportiva cade a Buccino

Sconfitta pesante per la Polisportiva Santa Maria che, nonostante una prestazione discreta, viene piegata per 2-0, con una rete per tempo, dal Buccino Volcei.

La cronaca del match

La prima occasione arriva al 7′ quando Troiano cerca di sfruttare una disattenzione della retroguardia cilentana: il capitano dei volceiani calcia però in maniera centrale senza creare grossi grattacapi a Grieco. Al 12′ giunge la risposta della Polisportiva: Pellegrino, dopo esser entrato in area in bello stile, serve Cotello che però calcia in maniera debole e vede la sua battuta rimpallata dalla difesa volceiana. Al 19′ tiro dalla distanza di De Sio, che dai 25 metri non inquadra la porta difesa da Pezzella. Al 23′ ancora ospiti avanti con il tandem Capozzoli- Cotello: i due esterni combinano al limite dell’area, ma la conclusione dell’argentino viene deviata in calcio d’angolo. Il Buccino si rivede al 27′ con Troiano, bravo sul versante sinistro a mettere una palla invitantissima nel mezzo, sulla quale nessuno dei suoi compagni si avventa con tempismo. Al 38′ il Buccino passa con Troiano, che dal limite dell’area infila Grieco con un tiro forte e preciso che si insacca vicino al secondo palo. Al 46′, in pieno recupero, Cotello, invece, prova la girata di prima intenzione, ma Pezzella è attento e blocca senza patemi.



Nella ripresa, su punizione di Capozzoli, al 2′ Fariello gira troppo alto, di testa, mettendo la palla sopra la trasversale dei rossoneri. Capozzoli, invece, al 4′ di potenza su calcio piazzato, dai 20 metri, spedisce di mezzo metro sul fondo. D’Angolo, poi, al 12′ si muove bene tra le linee e riesce a scaricare verso la porta buccinese, la sfera si perde di un metro alla destra di Pezzella. Il Buccino si rifà vivo al 16′ con Tipaldi, che, sugli sviluppi di un corner, di testa spizza alto dopo un assist aereo di Ola. Sono le prove generali del raddoppio che arriva dopo pochi secondi: Ola gira in maniera potente freddando Grieco, per il 2-0 dei rossoneri. Al 26′ Capozzoli, servito da Landolfi, spara verso la porta di Pezzella, pronto a bloccare a terra, dall’altra parte, dopo 60 secondi, Grieco chiude su Campione, evitando cosi il tris rossonero. Al 36′ ancora Landolfi, in versione prima punta, gira di poco alto di testa, mentre Masocco trova i guantoni di Pezzella, dopo un giro di lancette. Lo stesso centrocampista manca di precisione al 39′, quando spara, da buona posizione, sopra il legno alto difeso dal team di casa. Al 41′, dopo una manovra avvolgente, Pellegrino chiama all’uscita tempestiva Pezzella, che chiude con i tempi giusti la porta all’avanti giallorosso.

BUCCINO VOLCEI-POLISPORTIVA SANTA MARIA 2-0

BUCCINO (4-3-3): Pezzella, Maltempo, Donnantuoni, Blasio ( 43′ st Casella), Ietto, Ola, Lammardo (40′ st Ciuffi), Cascone, Campione, Troiano( 45′ st Serritella) Tipaldi. A disp: Pergamena, Murano,Senatore, Nuccio, Dokoure, Lagrutta All. Pietropinto.

POL. SANTA MARIA (4-3-3) : Grieco, De Sio ( 28′ st Dentice), Fariello, Itri, Konios, Coulibaly, Simonetti (22′ st Landolfi), Fernando ( 7′ st D’Angolo), Capozzoli, Pellegrino, Cotello (19′ st Masocco). A disp: Giletta, Paragano, Federico, Della Torre, Di Mauro. All. Pirozzi

Arbitro: Romei di Isernia (Marrazzo-Gaeta)

Reti: Troiano 38′ pt , Ola 17′ st

Note: giornata soleggiata

Ammoniti: De Sio, Blasio, Troiano, Cascone, Ietto, Masocco

Espulsi:

Recupero 2′ p.t. ‘ s.t.

Spettatori: gara a porte chiuse Campo: sintetico