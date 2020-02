Voragine lungo la strada del Mingardo: interviene il Comune

Ennesima voragine apertasi lungo la statale del Mingardo. Un epispdio dovuto al fenomeno erosivo del mare che ha di fatto creato il vuoto al di sotto dell’asfalto. Questa mattina ne era stata segnalata la pericolosità da parte di un cittadino e il Comune di Camerota è prontamente intervenuto.

Eseguita una piccola manutenzione per riparare il danno. Si attende soltanto la posa dell’asfalto.

Purtroppo la strada del Mingardo presenta non poche criticità dovute al fenomeno erosivo del mare che ormai da tempo, in particolare quando è agitato, raggiunge la carreggiata provocando dei danni ad una arteria fondamentale per la comunità di Marina di Camerota.