Tassa di soggiorno a Montecorice? Meola: non ci sono i presupposti

“Da componente della minoranza affermo che la tassa di soggiorno è cosa buona e giusta (quello che ho detto in seduta di Consiglio) ma ad oggi non ci sono i presupposti per poterla adottare.Qualcuno, in un commento,ha illustrato bene la situazione “prima le scarpe e poi i calzini”, proprio così”. A dirlo è Rosario Meola che interviene sulla possibile introduzione della tassa di soggiorno a Montecorice e smentisce che la minoranza sia a favore di tale proposta.

“Non possiamo parlare di tassa di soggiorno quando intorno a noi c’è disastro su tutti i fronti, spiagge, scogliere, strade disastrate e neanche 1 euro di finanzianti per opere di qualsiasi natura oltre ai servizi turistici che sono pari a zero – spiega – Anche la stessa maggioranza non è d’accordo ad introdurre la tassa di soggiorno infatti cadrebbe in consiglio questa proposta buona, ottima ma non attuabile in questo periodo storico fatto di immobilismo e degrado”.

Secondo Meola “Per mettersi in mostra bisogna lavorare sodo, impegnarsi, fare progettazione attenta e cercare fondi che da ormai troppi anni passano da Castellabate a Pollica senza fare scalo da noi.Loro sì che possono chiederla , noi non possiamo permettercelo per la loro incapacità amministrativa”.

“Se il ViceSindaco Tarallo vuole una spalla per portare avanti le sue proposte non dica bugie e la inizi a cercare tra la sua maggioranza che non ha”, conclude.