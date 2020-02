Serie B: impegno al lunedi per la Salernitana

Monday night per la Salernitana, che chiuderà il turno numero 23 della cadetteria contro il Trapani. Lunedì, alle ore 21:00, allo stadio “Arechi” i granata saranno opposti ai siciliani, penultimi con 19 punti, lontani 14 lunghezze dagli avversari di giornata.

La sfida, diretta dal sig. Antonio Di Martino della sezione arbitrale di Teramo, vedrà i favori del pronostico pendere verso i salernitani. reduci da due vittorie ed un pari, a discapito di un Trapani. guidato dal tecnico Castori, che ha vinto solo una delle ultime cinque gare disputate.

I ragazzi di Ventura in casa hanno perso una sola volta nelle dieci gare interne giocate, mentre i siciliani lontani dalle mura amiche non raccolgono il bottino pieno da 4 turni. La preparazione dei granata, in vista dell’impegno di lunedi, riprenderà domani alle ore 15:00 presso il C.S. “Mary Rosy”.

Queste le probabili formazioni della sfida dell’Arechi

Salernitana (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Kiyine ; Djuric, Gondo.

Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Strandberg, Fornasier, Scognamillo; Taugourdeau, Del prete, Kupisz, Odjer, Luperini; Biabiany, Pettinari.