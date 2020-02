Montesano, due giornate di microchippatura dei cani

Due giorni dedicati all’applicazione gratuita del microchip. L’iniziativa è in programma a Montesano sulla Marcellana nei giorni 12 e 13 febbraio ed è organizzata dall’Asl Salerno in collaborazione con il Comune. “L’applicazione del microchip sui vostri amici animali evita di incorrere in sanzioni”, ricordano da palazzo di città.

L’appuntamento è per mercoledì 12 febbraio dalle 9 alle 12 al campo sportivo di Montesano Capoluogo. Il giorno seguente, giovedì 13 febbraio, invece, tappa a Montesano Scalo, sempre dalle 9 alle 12.