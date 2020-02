Meteo, Inverno in stand by: ritorna l’alta pressione

Dopo un mese di gennaio poco invernale, l’inizio di febbraio ha riportato un paio di giorni di vero inverno con freddo intenso e neve fino a quote basse. Tuttavia si è trattato di una breve parentesi.

La circolazione atmosferica continua a non essere favorevole per una decisa presenza dell’inverno in tutta Europa. Tutto il gelo resterà relegato ai circolo polare mentre una campo di alta pressione prenderà possesso del Mediterraneo.

Inizialmente le temperature resteranno in media col periodo, poi tenderanno nuovamente ad aumentare.

Intanto ecco cosa ci aspetta nel week end nel Cilento e Vallo di Diano.

SABATO: cielo sereno o poco nuvoloso. Molto freddo al mattino. Temperature più tiepide di giorno. Venti deboli e mare calmo.

DOMENICA: tempo stabile e soleggiato ma con aumento di nubi nel corso della giornata. Temperature stazionarie.