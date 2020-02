Castellabate, chiuso corso Beato Simeone

Iniziano i lavori di sistemazione del cavalcavia, visibilmente deteriorato, lungo la S.S. 267 all’altezza della frazione Lago. Al fine di consentire l’esecuzione degli interventi sarà necessaria la chiusura dell’ingresso del Corso Beato Simeone a partire da lunedì 10 febbraio, fino al termine dei lavori previsti in 60 giorni.

Come stabilito dall’Ordinanza dirigenziale n. 3171 del 07/02/2020, il traffico sarà deviato per entrambi i sensi di marcia. Nello specifico per i veicoli in entrata il percorso alternativo devierà su via Starza mentre i veicoli in uscita volteranno per l’ultima traversa a sinistra del Corso Beato Simeone. Apposita segnaletica delimiterà il percorso alternativo garantendo la sicurezza ad automobilisti e pedoni.

Il Sindaco Costabile Spinelli in merito all’inizio del cantiere: «Ci auguriamo che un intervento tanto atteso dai cittadini e da tutti gli automobilisti che transitano nel nostro territorio possa avvenire nei tempi stabiliti, noi faremo tutto ciò che è nelle nostre competenze per produrre meno disagi possibili alla circolazione e agevolare l’iter in un’azione sinergica con il Comando di Polizia Municipale».