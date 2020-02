Autovelox di Agropoli, bocciatura dal Ministero dei Trasporti

AGROPOLI. Nuova bocciatura per l’autovelox di Agropoli. Dopo il provvedimento con cui l’Anas chiedeva la sospensione dell’attività dell’apparecchio per l’assenza di autorizzazione, anche il Ministero dei Trasporti, con una nota inviata lo scorso 28 gennaio al Comune, ha evidenziato delle criticità. Lo rende noto l’associazione Noi Consumatori, In particolare problemi si segnalano alla visibilità dell’apparecchio su cui il Comune è intervenuto più volte.

Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, in oltre 40 pagine di verbale, descrive minuziosamente le varie problematiche di visualizzazione sia dell’apparecchio che della cartellonista. In particolare quando è stato effettuato il sopralluogo, ovvero lo scorso ottobre, lo stesso non era visibile in direzione sud mentre in direzione nord un effetto ottico induceva l’autista in errore.

Soddisfazione è stata espressa dall’associazione Noi Consumatori, guidata dall’avvocato Giuseppe Russo. “Inutile girarci attorno – dice il legale cilentano – questo autovelox aveva un solo obiettivo, fare tanti soldi”. L’avvocato, poi, annuncia: “organizzeremo la più grande action legal di risarcimento danni che ci sia mai stata nel Cilento. Chiederemo alla magistratura penale di Vallo della Lucania il sequestro dei soldi e abbiamo già chiesto al Prefetto di Salerno di aprire la procedura per il commissariamento dell’Ente.

Va da sé quello che sarà l’esito dei ricorsi proposti chiaramente indirizzati ad uno schiacciante accoglimento”.