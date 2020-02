Va in escandescenza e crea il panico sul corso di Santa Maria

Va in escandescenza all’interno di un minimarket, creando scompiglio e iniziando a gettare a terra alcuni prodotti presenti sugli scaffali. È successo nel tardo pomeriggio in corso Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Protagonista un 18enne nato in italia da genitori di origine tunisina. Il giovane è poi uscito fuori in evidente stato di agitazione creando il panico tra i passanti.

Intervenuti i carabinieri della locale stazione che insieme ai sanitari del 118 lo hanno trasferito all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.



Il 29 settembre scorso lo stesso giovane

manifeatò problemi di equilibrio psico-fisico creando panico tra i passanti. Lo stesso, inoltre, si ferì da solo infrangendo il vetro di una finestra di un’abitazione. In quell’occasione fu sottoposto a Tso.