Tragedia a Cava dei Tirreni: 65enne muore schiacciato da un albero

Tragedia questa mattina a Cava dei Tirreni. Un uomo è morto dopo essere stato schiacciato da un grosso albero nei pressi della villa comunale.

Le forti raffiche di vento hanno spezzato il pino che si è abbattuto su Viale Crispi.

In quel momento transitava di lì la vittima, 65 anni, che stava portando a spasso il cane.

Nonostante la tempestività dei soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Per mettere in sicurezza la zona i vigili del fuoco. Nel crollo dell’albero è stata danneggiata anche un’auto parcheggiata in zona.