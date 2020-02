Dal 5 febbraio Paestum e Velia insieme: “trasformeremo la gestione autonoma in opportunità”

Dal 5 febbraio 2020 il Parco Archeologico Paestum e il Parco Archeologico di Elea-Velia si uniranno in un unico istituto autonomo, sotto la direzione di Gabriel Zuchtriegel, grazie all’ultima riorganizzazione del MiBACT.



Domani è in programma la presentazione delle iniziative in una conferenza stampa in programma presso l’auditorium della Fondazione Alario.



“Faremo tutto il possibile per trasformare la gestione autonoma per Velia e per tutto il territorio in un’opportunità – dichiara il direttore Zuchtriegel – consapevoli che ciò sarà possibile solo con il sostegno della comunità locale che è essenziale e nella quale speriamo”.