Capaccio, forum dei giovani aderisce all’iniziativa Dona con Amore

Il Forum dei Giovani di Capaccio Paestum promuove l’iniziativa “Dona con Amore”, la cui conferenza stampa è prevista il giorno Martedì 11 Febbraio 2020 alle ore 11:00 in Sala Erica, Capaccio Sacalo. L’evento nazionale ed internazionale di promozione sociale, dedicato alla sensibilizzazione, donazione del sangue e all’integrazione socio-culturale, è organizzato dall’associazione “Donation Italia” in collaborazione con Avis Comunale di Salerno, Rete dei Giovani per Salerno, ESN Salerno Erasmus Student Network e Forum Regionale dei Giovani della Campania.

L’iniziativa sarà presentata a livello nazionale il giorno Lunedì 10 Febbraio 2020 presso la Sala Conferenze della Camera dei Deputati a cui parteciperanno e interverranno i delegati dei Forum dei Giovani e delle associazioni di tutta Italia aderenti all’iniziativa. L’incontro in Sala Erica di informazione e sensibilizzazione al tema della donazione del sangue, vedrà la partecipazione di numerose associazioni del territorio e la cittadinanza tutta.

Sarà presente anche una delegazione dell’amministrazione comunale di Capaccio Paestum, guidata dal Sindaco Francesco Alfieri. Seguirà, Domenica 16 Febbraio la donazione del sangue presso l’unità mobile adibita alla raccolta sangue (autoemoteca) installata in Piazza Santini dall’Avis.