Velina, al via lavori per interramenti cavi della pubblica illuminazione

Buone notizie per i cittadini di Castelnuovo Cilento e in particolare per quelli di località Coppola, a Velina. Sono infatti iniziati gli scavi per la posa della linea interrata che alimenterà i pali per l’illuminazione stradale. Lo rende noto il sindaco Eros Lamaida.

Il primo cittadino ricorda che questa è un’opera attesa da tempo che permetterà di rimuovere i fili volanti.

“Un’opera che darà lustro a una zona, alle porte di Elea-Velia, bellissima e nevralgica del nostro territorio e del Cilento”.