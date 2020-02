Sala Consilina, tentata concussione: condannato carabiniere

Assolto dal reato di concussione, ma condannato per tentata concussione a 2 anni e 4 mesi. Con questa sentenza ieri pomeriggio si è concluso presso il Tribunale di Lagonegro il processo nei confronti di un appuntato dei Carabinieri, in servizio, all’epoca dei fatti in servizio presso l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina.

Il militare era finito sotto processo per aver chiesto autonomamente il risarcimento di un danno provocato alla sua auto dal presunto responsabile. Per questo motivo gli era stata contestata la tentata concussione reato per cui è stato condannato alla pena di 2 anni e 4 mesi.

Il carabiniere è stato invece assolto dall’accusa più grave, quella di concussione scaturita dalla denuncia presentata dal titolare di una officina meccanica di Sala Consilina che per diverso tempo ha detto di essere stato vittima delle vessazioni del carabiniere.