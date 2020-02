Oroscopo: Capricorno, in vista una riconciliazione con il partner

Ariete – Con i collaboratori il dialogo sta migliorando diventando sempre più costruttivo: continuate così. Rapporto sentimentale ormai di routine.

Toro – In questo momento state vivendo una grave emergenza nel lavoro, ma qualcuno vi aiuterà ad uscirne. In amore arriveranno tempi migliori

Gemelli – Avete sottovalutato gli avversari e ora dovrete faticare per farvi strada nella professione. Un incontro cambierà la vostra vita affettiva

Cancro – Frenate l’impulsività e la tendenza all’improvvisazione, ma soprattutto nel lavoro contate solo sulle vostre forze. Bene il cuore

Leone – Nel lavoro oggi si impongono decisioni tempestive, per non farsi travolgere dagli ostacoli. In amore siete con le spalle al muro.

Vergine – Dovrete riorganizzare la vostra attività se volete fare passi avanti, anche economicamente. In amore seguite l’istinto.

Bilancia – Questo per la vostra attività è un periodo di approfondimenti e di aggiustamenti. State vivendo una grande passione ma senza prospettive

Scorpione – È un periodo eccellente soprattutto per chi svolge un’attività indipendente. La vita affettiva va consolidandosi.

Sagittario – In questi giorni si potranno creare condizioni più favorevoli nella vostra professione. In amore una delusione vi condiziona ancora

Capricorno – Nel lavoro potrebbe capitarvi un colpo di fortuna: vi conviene stare in allerta per non perderlo. Riconciliazione con il partner.

Acquario – Le circostanze favorevoli vi permetteranno di mettere a frutto le esperienze acquisite nel lavoro. Discreti i rapporti di coppia.

Pesci – Sforzatevi di dominare la timidezza e prendete iniziative di lavoro coraggiose e proficue. Riuscirete a conquistare il cuore della persona che vi piace.