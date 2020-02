Montesano, domenica 16 febbraio inaugura il campo sportivo

“Domenica 16 febbraio sarà inaugurato il nuovo campo sportivo di Montesano Scalo con una particolare dedica, con cointestazione, anche a chi in quel terreno ha dato tanto per Montesano: Luchino Boffa! Una struttura rivolta in primis ai nostri bambini, ragazzi, giovani, alle squadre dilettanti di Montesano e non solo e a tutti gli appassionati di sport!”. Ad annunciarlo il sindaco Giuseppe Rinaldi.

La giornata di inaugurazione, dopo i saluti istituzionali, sarà allietata da una simpatica partita tra componenti del Comune di Montesano e “Vecchie glorie Montesano”, squadra composta quest’ultima da tutti coloro che nel tempo hanno calcato i campi di calcio nelle diverse formazioni calcistiche di Montesano o semplici appassionati di questo sport.

Chiunque può partecipare alla partita, basta segnalarlo. Una giornata di festa, di sport, di comunità!