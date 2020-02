Cilento, Diano e Alburni: arriva la neve

I meteorologi avevano previsto l’arrivo di gelo e neve e oggi i fiocchi bianchi non si sono fatti attendere. La neve sta cadendo da circa un’ora sia nelle aree montane che in zone più pianeggianti. Fiocchi si segnalano nel comprensorio valdianese, nei centri alburnini, nell’area del Monte Gelbison, del Monte Stella e finanche a Vallo della Lucania.

Al momento non si registrano disagi ma l’invito è a fare attenzione e a procedere con cautela. Non è la prima volta che si segnala neve in questa stagione invernale. I primi fiocchi erano caduti già lo scorso dicembre.

La protezione civile, intanto, ha diffuso un allerta meteo fino alla giornata di giovedì (leggi qui).

Vallo della Lucania

Gioi

Roscigno