Agropoli, accusato di violenza e minaccia verso responsabile Yele: assolto

AGROPOLI. Arriva l’assoluzione per Fiore Marotta, il 51enne di Agropoli accusato di aver minacciato il responsabile della Yele, società che in passato si occupava della raccolta rifiuti sul territorio comunale e per la quale l’uomo, appartenente alla locale comunità rom, aveva lavorato per un breve periodo.

Marotta era accusato di aver agito con violenza contro il responsabile della Yele che gli stava comunicando le mansioni da compiere. In realtà il Marotta era stato già sottoposto a processo quando venne arrestato nell’ambito dell’operazione Il Faro. Già in quella occasione dovette rispondere delle presunte violenze e minacce oltre che di altri reati relativi all’organizzazione di furti in gioiellerie di mezza Italia.

I suoi avvocati hanno dimostrato che l’uomo aveva quindi già subito in processo per le medesime accuse.