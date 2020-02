Vibonati, decoro e commercio: ecco le richieste del consigliere Borrelli

VIBONATI. Due richieste indirizzate al sindaco Franco Brusco da parte del consigliere di minoranza Manuel Borrelli. Una, importante sotto il profilo pratico e del decoro della frazione Villammare, è relativa alla manutenzione dei muretti del Lungomare. “Questi versano da tempo, per via di una cattiva manutenzione, in una condizione di degrado. Ritengo – afferma Borrelli – che sia necessario intervenire per ripristinare il decoro del Lungomare di Villammare già in occasione delle prossime festività Pasquali”.

“I Muretti del Lungomare – continua- vanno ripristinati al più presto con il rifacimento dell’intonaco e vanno urgentemente iniziate le operazioni di potatura degli alberi e delle palme che non sono pulite da alcuni anni e andrebbe rimossa la palma, ormai secca, nei pressi del parco giochi”.

Ma le richieste di Borrelli sono indirizzate anche ad iniziative finalizzate al rilancio dell’economia e del commercio. Diversi comuni del Cilento hanno già aderito ad una iniziativa prevista dal Decreto Crescita che prevede agevolazioni per l’apertura o l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi.

Il consigliere di minoranza chiede che anche Vibonati vi aderisca. “Si tratta di un’opportunità importante che consente ai commercianti che ampliassero i propri locali di usufruire dello sconto totale sui tributi locali. Dopo la richiesta – afferma Borrelli – fatta lo scorso anno in Consiglio Comunale, che è rimasta completamente inascoltata, di prevedere delle forme di agevolazione ai commercianti e a coloro che intendevano aprire una nuova attività nei centri abitati di Vibonati e di Villammare, torno a riproporre alla Giunta Comunale la possibilità di aderire all’opportunità concessa ai piccoli comuni dal DL Crescita al fine di rivitalizzare il commercio e la fruibilità dei centri storici”.