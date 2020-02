È un cilentano a raccontare Casa Sanremo

Sarà anche quest’anno un cilentano a raccontare Casa Sanremo, gli eventi e le iniziative che si svolgono durante l’appuntamento collaterale alla 70^ edizione della kermesse canora. Si tratta di Gianluca Puglia, 26 anni, già da due anni mella squadra di produzione che realizza i video per l’hospitality del Festival. Originario di Vallo della Lucania, a dispetto dell’età vanta già diverse esperienze di riconosciuta qualità come videomaker. Sul territorio negli anni scorsi ha firmato anche i videoclip di ‘Come la pioggia’ e ‘Perso nel mondo’ del cantautore Walter Valletta.



A Casa Sanremo l’opportunità di documentare gli eventi e l’attività dei vari ospiti, vip e non, che si alterneranno in quella che ormai è una vetrina per giovani talenti, musicisti, autori e chef.

Tra questi c’è una ulteriore rappresentanza del Cilento che ha raggiunto Sanremo con la squadra di Terre del Bussento per promuovere le proprie competenze e il proprio territorio.