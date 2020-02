Tentata rapina ad Agropoli, Lega: “Necessaria più sicurezza”

Sventato tentativo di rapina perpetrato durante nella mattinata di ieri ad Agropoli da parte di un giovane del luogo, armato di pistola a salve. Intervenuti sul posto, i carabinieri hanno tratto in arresto il pregiudicato, denunciando altresì la compagna complice nel reato (leggi qui). «Non è purtroppo la prima volta che un esercente agropolese subisce una rapina», asserisce il consigliere comunale Gisella Botticchio (Lega).

Tentata rapina: “Dobbiamo impegnarci per la sicurezza”

«I cittadini hanno il diritto di sentirsi protetti in casa loro; per questo dobbiamo impegnarci per garantire maggior sicurezza nella nostra città». Il commissario Lega Agropoli, Tiziano Sica dichiara la propria solidarietà al negoziante, affermando «Sono vicino al commerciante, membro importante del nostro gruppo, e alla sua famiglia».

“Lavorare al ripetersi di tali episodi”

«Noi portiamo avanti da anni le questioni sicurezza e legalità, come dimostrato dalla promulgazione del decreto Salvini – conclude Sica – Il compito dello Stato e delle amministrazioni locali è evitare il ripetersi di tali episodi, portando supporto e risorse alle forze dell’ordine»