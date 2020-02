Sala Consilina: un concorso per agente di polizia municipale

Il Comune di Sala Consilina ha deciso indire un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza categoria D/1. L‘obiettivo è di

inserire una persona nell’organico di personale comunale, doveattualmente vi è un posto vacante, in modo da assicurare un ottimaprestazione dei servizi erogati ai cittadini.

Fanno sapere dal Comune: “Ai fini della copertura dei predetti posti, prima di dar seguito a specifica procedura concorsuale pubblica è stata inviata la comunicazione di avvio da parte dell’Ente della procedura di assegnazione di personale in disponibilità indirizzata alla Giunta Regionale della Campania in Napoli, alla Direzione Territoriale del Lavoro di Salerno e al Dipartimento della Funzione Pubblica presso il Consiglio dei Ministri, comunicazione nella è stato espressamente reso noto che, decorsi infruttuosamente due mesi dalla ricezione della stessa da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, sarebbe stato possibile per l’Ente ricorrere a procedura concorsuale per la copertura del posto in questione”.



L’organico di Polizia Municipale, in vista della prossima messa in quiescenza di altre due unità, presenta una forte carenza e per questo impone di accelerare le procedure di assunzione. Pertanto l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Cavallone, provvederà a pubblicare il bando di concorso nei prossimi giorni.