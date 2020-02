Ospedale di Sapri senza direttore amministrativo: lettera al Dg Asl

Una nota al direttore generale dell’ASL Salerno, Mario Iervolino, per chiedere lumi sulla nomina del nuovo direttore amministrativo dell’ospedale dell’Immacolata di Sapri e del distretto sanitario 71. La richiesta è firmata dai consiglieri comunali del gruppo LeAli per Ispani, Salvatore Avagliano, Piernicola Lovisi e Antonio Pecorelli. Che parta da loro la missiva non è un caso. La comunità di Ispani afferisce al nosocomio saprese ma soprattutto a ricoprire l’incarico di direttore era stata fino al luglio scorso il sindaco Marilinda Martino.

Quest’ultima ha raggiunto il pensionamento ma con delibera dell’azienda sanitaria, sfruttando una opportunità prevista dalla legge, ha concesso l’opportunità di continuare a lavorare per un periodo di sei mesi e gratuitamente, avendo lei stessa manifestato tale disponibilità.

Un sistema, questo, che agevola anche la formazione del nuovo personale e al contempo dà continuità all’attività gestionale.

Tale opportunità è stata concessa a partire dal 5 dicembre scorso. Ma di fatto l’ospedale resta senza un direttore amministrativo. Di qui la richiesta di Avagliano, Lovisi e Pecorelli di provvedere alla nomina vista l’importanza del ruolo. In particolare si chiede al direttore generale Asl di conoscere la tempistica della nomina e che ruolo ha attualmente Marilinda Martino.